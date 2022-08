Mercato : les derniers dossiers chauds de l’OM

La suite après cette publicité

S’il est bien un club qui a agité le mercato en France et en Europe, c’est bien l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a acheté à tout va et compte maintenant onze recrues. La onzième est arrivée puisqu’Eric Bailly, arrivé dans la cité phocéenne ce mercredi matin, s’est engagé ce mercredi. Il vient garnir l’arrière-garde en compagnie d’au moins deux autres recrues : Samuel Gigot et Chancel Mbemba.

Mais c’est très loin d’être fini. En effet, depuis de longs mois, voire de longues années, Franck McCourt, l’actionnaire majoritaire de l’OM, demande une chose : des ventes. Jusqu’ici, un seul élément a été vendu, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité, Luan Pères au Fenerbahçe.

Strootman a trouvé une porte de sortie…

Duje Caleta-Car, en fin de contrat, est toujours dans le rang des joueurs qui doivent être vendus même s’il semble revenir en bonnes graces dans l’esprit d’Igor Tudor. Jordan Amavi, écarté par le Croate, doit aussi se trouver un nouveau point de chute, ce qu’a fait Strootman en s’engageant avec le Genoa. Mais c’est surtout chez les attaquants qu’il risque d’y avoir un peu de mouvement.

Cedric Bakambu subit la cour assidue du Celta Vigo, mais l’international congolais souhaite rester et jouer la C1 à Marseille. Bamba Dieng est, à l’instar d’Amavi, mis de côté. Brest, Lorient et Nice sont sur les rangs. Mais l’OM préfère le vendre à l’étranger. Cengiz Ünder était annoncé dans un probable deal avec l’Atalanta, mais ni le joueur, ni l’écurie italienne, sont chauds. Si le Turc devait quitter l’OM, il serait, selon nos informations, remplacé par un joueur capable de jouer entre les lignes.

Milik aussi !

Enfin, Arkadiusz Milik, arrivé il y a une année et demie, est sur le point de rallier la Juventus pour un prêt de 2 M€ assorti d’une option d’achat de 8 M€. L’attaquant Polonais n’aura pas franchement réussi à assumer le statut de grand attaquant et cela est autant dû à ses blessures récurrentes qu’à son niveau sur le rectangle vert.

Au rayon des arrivées Ruslan Malinovsky devrait lui rejoindre Tottenham et donc laisser le dernier dauphin du PSG sur le bord de la route. Mais, avec tous les mouvements chez les offensifs, il n’est pas impossible que Pablo Longoria dégaine une recrue dans ce secteur. Les derniers jours vont être bouillants sur les bords de la Méditerranée.