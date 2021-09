OM : comment réintégrer Arkadiusz Milik ?

La suite après cette publicité

Il y a un peu moins d'un an, Pablo Longoria réussissait probablement son meilleur coup sur le mercato. Après d'intenses semaines de négociations, Arkadiusz Milik, alors à Naples, rejoignait l'Olympique de Marseille. Une trempe d'attaquant que les Phocéens n'avaient pas eu dans leurs rangs depuis belle lurette.

Des mois plus tard, 15 rencontres jouées, 1223 minutes passées sur le terrain et 9 buts marqués, le Polonais va retrouver le groupe pour la confrontation contre Galatasaray ce jeudi soir en Ligue Europa. Il faut dire qu'on commençait à s'inquiéter. Blessé au genou lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 contre Metz, l'ex de l'Ajax s'est fait opérer l'été dernier et n'avait pas été retenu par Jorge Sampaoli cette saison.

Après les rumeurs de départ l'été dernier, cela faisait beaucoup. Bon an, mal an, le technicien argentin a fait sans lui pour ce début de saison, alignant à la pointe de son système bien souvent Dimitri Payet ou encore celui qui semble être sa doublure, Amine Harit, débarqué dans les derniers instants du mercato.

Comment et où faire jouer Payet ?

Sur le papier, Bamba Dieng est le seul autre attaquant de pointe de cet effectif, mais il a souvent été utilisé sur le côté. Il faut dire que ses qualités diffèrent grandement de celle de Milik. Alors, avec le retour de blessure de ce top buteur, il va probablement y avoir quelques changements.

Pour commencer, si on part du principe que le Polonais va être titulaire, il faudra réorganiser l'équipe et trouver la bonne place d'un Dimitri Payet prépondérant dans le très bon début de saison de l'OM. Sur les côtés, avec les efforts défensifs demandés, cela semble un peu problématique. Dans le cœur du jeu, cela semble un brin bouché. Pourtant, il faudra bien faire une place à Arek Milik.

Milik sait finir les actions

L'année passée, même s'il a trouvé le chemin des filets à de nombreuses reprises, sa position n'a pas été vraiment celle d'un renard des surfaces. On l'a vu beaucoup décrocher pour attirer les défenses adverses et sa technique sûre permettrait encore plus d'utiliser les ailiers, très impliqués dans le système de Jorge Sampaoli.

De plus, dans la surface, Arek Milik est clinique. Il sait se placer et, surtout, comment finir les actions, ce qui a probablement un peu manqué ces derniers temps aux Marseillais. Avec son retour, Jorge Sampaoli va bénéficier d'une arme qu'il n'avait pas depuis le début de la saison.

Vers un changement de système ?

En effet, Milik est un joueur qui aime redescendre dans le cœur du jeu pour faire jouer ses partenaires, tout comme Payet évidemment, mais aussi et surtout, c'est un buteur, un vrai. Dans la mesure où on peut considérer qu'avec Payet et Harit, Sampaoli a bricolé - avec succès, il aura cette fois son groupe au complet. Il faudra tout de même faire des choix et on n'est pas du tout à l'abri d'un changement de système.

Du côté des joueurs, on est impatient de retrouver le Polonais sur le terrain. C'est en tout cas ce qu'a dit Cengiz Ünder, ce mercredi, en conférence de presse : « j'ai connu Milik quand il jouait à Naples et qu'on a été adversaire. C'est un très bon joueur, il est très motivé. Je pense qu'il va apporter beaucoup à l'équipe. J'espère qu'il ne connaîtra plus de problèmes de santé. Aujourd'hui, il est très volontaire, dans les entraînements ça se passe bien, l'entente est bonne. J'espère qu'il va apporter beaucoup de son énergie à l'équipe et au club ». Premiers éléments de réponse ce jeudi soir, contre les Turcs de Galatasaray.