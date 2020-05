Exclu FM, Manchester City : deux clubs en lice pour relancer le milieu français Claudio Gomes

Eté 2018. Contre toute attente et alors qu’il se trouve aux portes de l’équipe première, Claudio Gomes part au clash avec le PSG et refuse de signer son premier contrat pro avec son club formateur. Il faut dire que le milieu défensif de formation croule sous les propositions. Dans la foulée, il s’engage à Manchester City avec le fol espoir de tout casser en Premier League. Forcément, le natif d’Argenteuil passe par la case U21, histoire de parfaire sa formation et s’adapter à un nouvel environnement très loin de la région parisienne. Au bout d’un an, le bilan reste mitigé. «Ce fut une bonne saison malgré une blessure en janvier. Une autre culture, une autre langue. Il faut vite s'adapter. Je pense que je l'ai fait. La première année d'adaptation est finie. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet », expliquait-il dans France Football peu avant de disputer l’Euro U19 en juin 2019.

Malgré quelques matches disputés dans la compétition puis deux rencontres en Équipe de France U20, la saison 2019-20 ne va pas se passer comme prévu pour l’ancien Parisien. Pas vraiment utilisé parmi la pléthore de joueurs qui garnissent le milieu de terrain de Manchester City, Claudio Gomes quitte Manchester pour tenter sa chance aux Pays-Bas au PSV Eindhoven. L’Eredivisie, une destination classique pour les jeunes pousses ayant du mal à trouver leur place au sein des effectifs des riches clubs anglais. Mais là aussi, rien ne se passe comme prévu. Alors qu’il pense avoir sa chance en équipe première, le milieu de terrain français est titulaire… avec l’Equipe B du club batave, le Jong PSV, qui se traîne dans les bas-fonds de la seconde division néerlandaise. Un choix qu’il a très vite regretté…

Une expérience terrible aux Pays-Bas et une envie de rebondir

Difficile donc de se mettre en valeur dans un championnat méconnu, très physique et très peu médiatisé. La saison étant terminée aux Pays-Bas, Gomes est de retour en Angleterre. A 19 ans, le milieu français doit trouver une destination susceptible de lancer définitivement sa carrière. Ne voulant pas rater le train du succès, ce dernier a déjà indiqué ses souhaits pour la saison à venir. Bien évidemment, il sait qu’il n’a aucune chance de percer chez les Citizens. Un nouveau prêt est donc à l’étude. Selon nos informations, deux clubs se sont pour l’instant manifestés.

Échaudé par son expérience aux Pays-Bas, Gomes veut rester en Angleterre. Mais pour le moment, c'est du côté de l'Espagne et du Pays de Galles qu'il a des touches. Girona, club filial de Manchester City, s'est clairement positionné pour l'accueillir en prêt la saison prochaine. Pensionnaire de Championship, Swansea s'est également manifesté pour se faire prêter l'ancien Parisien. Une destination plus «british» qui pourrait plaire davantage à Gomes, désabusé après son expérience délicate aux Pays-Bas. Cette fois-ci, il lui faudra faire le bon choix. Chose qu’il n’a pas vraiment réussi à faire depuis le début de sa carrière. Cette nouvelle expérience est essentielle pour la suite de la carrière du jeune joueur. Pour rappel, le dernier joueur dans ce cas à Manchester City s’appelait Thierry Ambrose. Arrivé très jeune à City, l’ancien international Espoir tricolore, aujourd’hui âgé de 23 ans, avait été trimbalé du NAC Breda, aux Pays-Bas, au FC Metz en Ligue 1 avec un rôle de remplaçant, en passant par Lens (L2). Pas sûr qu’un Claudio Gomes rêve de cette trajectoire…