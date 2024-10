La machine OL est parfaitement huilée !

En début de saison, tout le monde était sceptique pour l’Olympique Lyonnais. Peu aidé par un calendrier coriace, les Gones n’avaient remporté qu’un seul de leurs cinq premières rencontres de championnat. Une situation gênante qui a rapidement fait que l’étau s’est resserré sur Pierre Sage et que les démons de la saison passée sont vite ressurgi. Pour autant, la roue a vite tourné pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Alors que le coach lyonnais a trouvé la recette en alignant une attaque composée de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Malick Fofana, Lyon a vite pu regoûter à la victoire. Après un succès maîtrisé en Ligue Europa contre l’Olympiacos, les pensionnaires du Groupama Stadium ont enchaîné avec quatre succès toutes compétitions confondues avant la trêve.

La suite après cette publicité

L’OL a réalisé l’un de ses meilleurs matches de la saison contre Le Havre ce dimanche

En ce sens, il fallait absolument confirmer ce regain de forme ce dimanche face au Havre en Ligue 1. En déplacement en Normandie, les coéquipiers de Clinton Mata ont réalisé l’un de leurs meilleurs matches de la saison. Solide défensivement face à des Havrais calamiteux, les Lyonnais ont montré un allant offensif de grande qualité et ont marqué quatre buts pour s’adjuger un succès de haute voltige (0-4). Trois points précieux qui leur permettent de recoller à Lille, qui ne compte plus qu’un point d’avance à la quatrième place. Outre ce point au classement qui va forcément ravir aux supporters rhodaniens, les joueurs de l’OL ont rempli leur mission en continuant sur leur série de cinq victoires consécutives. Auteur de son premier but de la saison en Ligue 1, Alexandre Lacazette a fait part de sa joie après avoir réalisé une telle performance au micro de DAZN.

À lire

Le Havre - OL : grosse explication entre supporters et joueurs havrais

«C’est une victoire importante. On sortait d’une série de victoires donc c’était bien. On avait vraiment envie de bien entamer cet après-trêve en gagnant aujourd’hui. C’est une victoire méritée. Ça fait énormément de bien d’enfin marquer en Ligue 1. Je savais que ça allait venir et j’ai continué de travailler. J’ai eu des occasions avant pour mettre ce premier but mais j’ai manqué de réalisme. Aujourd’hui, c’était compliqué car j’étais dos au jeu et les défenseurs havrais étaient costauds. Rayan m’avait prévenu qu’il allait me donner le ballon et je le remercie pour ce fabuleux ballon. Rayan et Malick ? Je pense que même s’ils sont jeunes, ils sont assez grands pour comprendre qu’avec la concurrence, il faut qu’ils fassent de grands matches pour rester dans le onze. On voit aussi que Saïd entre et marque. Il veut être aussi dans le onze. Ce sont les résultats qui aident. On est les mêmes qu’en début de saison et on était décriées. On va rester humble, on est loin du podium et des objectifs. Je continue d’apprendre et je suis au service de l’équipe. On gagne et tout le monde est performant. Donc si je prends moins de plaisir que d’habitude, ce n’est pas un problème.»

La suite après cette publicité

Les Gones ont envie de continuer sur leur belle lancée

De retour à un top niveau dans l’entrejeu, Corentin Tolisso a également fait taire de nombreux détracteurs. Encore magistral, ce dimanche sur la pelouse havraise, l’ancien du Bayern Munich a été l’un des grands artisans du succès des Gones. À l’issue du match, le champion du monde 2018 a affirmé qu’il avait hâte d’enchaîner les victoires avec un OL en pleine confiance : «on est très content. On voulait venir pour gagner et continuer notre série. On a mis la manière malgré une petite période de flou au retour des vestiaires. On a réussi à faire le break grâce à Malick et c’était plus facile ensuite. On sent qu’il y a une énergie. Quand on gagne, tout le monde est content et c’est bien plus facile de travailler ensuite. Le plus important est d’enchaîner. On l’a dit entre nous avant le match : on a certes gagné quatre matches, mais on n’était pas les rois du monde. Si on travaille bien, ça va payer et on est déjà concentrés sur notre match d’Europa League de jeudi.»

Ce jeudi, les Gones iront essayer de continuer leur sans-faute sur la scène européenne avec la réception de Besiktas pour le compte de la 3e journée d’Europa League. Pour y arriver, Pierre Sage sait qu’il compte désormais sur un groupe empli de confiance. Interrogé par DAZN ce dimanche, le technicien de 45 ans a fait part de sa joie après la large victoire des siens face au Havre : «Je suis ravi du fait qu’on soit sortis de la facilité de notre match. J’ai trouvé qu’on était un peu tombés dans la facilité en seconde période. Quand on les avait contrés, on a réussi à jouer bien mieux. On a coupé l’espoir à nos adversaires avec le but de Malick Fofana. C’est une valeur de notre club. Quand on a la maîtrise, on doit faire preuve d’humilité. On doit battre un adversaire qu’on doit battre, c’était un devoir.» Après avoir accompli son devoir, l’OL a le droit de rêver d’une saison faste tant le niveau affiché par les Gones depuis plusieurs semaines est grandiose.