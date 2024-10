Ligue 1 : l’OL s’offre un succès large sur la pelouse du Havre

Ce dimanche, l’OL était en déplacement au Havre. En forme avant la trêve internationale, les Gones avaient à coeur de continuer sur leur lancée de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Pour ce faire, Pierre Sage mettait en place son onze le plus efficace depuis quelques semaines avec notamment une attaque composée de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Malick Fofana. En l’absence de Nemanja Matic, Maxence Caqueret était aligné devant la défense qui voyait le retour de Clinton Mata en charnière centrale. De l’autre côté, Didier Digard a décidé d’aligner son onze-type malgré l’absence d’Arouna Sanganté en défense. En première période, l’OL a affiché une nette domination. Largement supérieurs à leurs adversaires, les Rhodaniens ont pris l’ascendant dans le jeu et se sont créés les meilleures opportunités face au but.

Face à des Havrais asphyxiés, les Gones ont commencé à attaquer dès la 4e minute, mais Malick Fofana a vu sa reprise timide être facilement repoussée. Sous l’impulsion d’un Rayan Cherki en grande forme, les Gones ont continué d’accélérer. Sur un coup du foulard du prodige lyonnais, Alexandre Lacazette était trop court pour reprendre de la tête face au but vide (21e). Dix minutes plus tard, l’OL a enfin trouvé la faille. Sur un mauvais dégagement de la défense havraise, Abner n’a pas réfléchi longtemps et a catapulté une reprise parfaite qui a fait mouche (0-1, 31e). En maîtrise, Lyon est donc rentré aux vestiaires avec un avantage logique et qui aurait même pu être large face à des Hacmen calamiteux lors du premier acte.

La démonstration de l’OL s’est poursuivie en seconde période

Au retour des vestiaires, les hommes de Didier Digard se sont légèrement rebiffés. Plus tranchants et ayant plus d’imagination dans la moitié de terrain adverse, les Havrais se sont montrés conquérants pour aller chercher l’égalisation. Finalement, cet effort n’aura duré que cinq minutes et les occasions havraises n’étaient pas assez franches pour y parvenir. En face, les Lyonnais étaient dans un grand jour et dans un contre initié par Corentin Tolisso, Malick Fofana est allé doubler la mise au sortir d’un incroyable rush solitaire conclu par un but dans le vide (0-2, 57e). Définitivement supérieurs ce soir, les Gones ont continué d’accélérer.

Alors que Rayan Cherki a continué de régaler, le numéro 18 des Gones a servi intelligemment Alexandre Lacazette pour le troisième but des Gones (0-3, 71e). Et même quand Pierre Sage a changé toute sa ligne d’attaque en faisant entrer Saïd Benrahma, Georges Mikautadze et Ernest Nuamah, l’OL a continué de dérouler. À l’issue d’une superbe relance à la main de Lucas Perri, Saïd Benrahma a combiné avec Mikautadze pour inscrire le quatrième but lyonnais de la rencontre (0-4, 87e). Avec ce succès précieux et totalement mérité, l’OL remonte à la 7e place et revient à un point de Lille, quatrième, et provisoirement de l’OM, troisième. Le Havre est au bord de la relégation et est 15e.