Real Madrid : la direction madrilène au cœur d’une grosse polémique

C’est la véritable bombe médiatique de ce mercredi. Une enquête publiée par le journal The Telegraph met en doute les comptes financiers du Real Madrid et le respect du fair-play financier. Le journal anglais souligne que 122 millions de la catégorie «autres frais de gestion courante», présents dans le dernier rapport annuel du club, ne sont pas justifiés. Ce montant représentait 20% des dépenses du club sur la saison 2021-22. Le journal britannique, qui n’a pas reçu de réponse du club espagnol à ce sujet, associe ces dépenses à l’accord entre l’entité présidée par Florentino Pérez et la société Providence, qui implique le transfert d’un pourcentage des revenus de sponsoring au fonds américain. La société d’investissement américaine fournit des liquidités aux Merengues, également par le biais de prêts, depuis 2017 et au moins jusqu’en 2027.

Le Telegraph assure que les sommes d’argent obtenues grâce à l’accord avec la Providence ont été enregistrées dans les comptes comme des revenus au lieu de dettes, ce qui concerne directement l’interprétation du fair-play financier. Les autorités fiscales espagnoles considèrent ce type de paiement à toute entité pour une partie des revenus futurs comme une opération de financement, qui à des fins fiscales est considérée comme une dette, selon le journal. Dans le rapport annuel, le club précise cependant qu’une partie des «autres dépenses de gestion courante» est liée à l’accord avec Sixth Street, une société qui a acheté un pourcentage des droits d’exploitation du nouveau Santiago Bernabeu pendant deux décennies en échange de d’un versement d’environ 360 millions. Cet accord a évité des pertes de 300 millions lors de la saison 2021-22, selon The Telegraph.

