L’Arabie saoudite veut voler une autre star au Real Madrid !

C’est une menace à laquelle doivent faire face tous les clubs européens, et le Real Madrid, si prestigieux soit-il, n’y échappe pas. Voilà un moment déjà que l’Arabie saoudite pratique une politique de recrutement agressive qui lui a déjà permis de s’offrir bon nombre de joueurs qui étaient très importants sur le Vieux Continent. Et le gouvernement local du pays du Golfe compte aussi piocher à Madrid.

La suite après cette publicité

Si Al-Qadsiah avait déjà réussi à enrôler Nacho l’été dernier, depuis plusieurs mois déjà, l’Arabie saoudite s’attaque à LA star de l’équipe : Vinicius Jr. Les médias ibériques expliquent que l’intérêt saoudien pour le Brésilien est très sérieux, et qu’on parle de montants vertigineux qui pourraient terminer dans les poches du Real Madrid et de l’attaquant de la Canarinha. Un intérêt auquel ne serait d’ailleurs pas insensible le principal concerné…

Il n’est pas chaud… pour le moment

Et voilà que selon Marca, l’Arabie saoudite souhaite s’offrir Thibaut Courtois. Le portier belge fait partie des joueurs convoités par les décideurs saoudiens, qui souhaitent en faire une des vedettes de la ligue pour la saison 2025/2026. Bien sûr, avec des émoluments conséquents pour le portier merengue, que les Madrilènes ne veulent logiquement pas voir partir. Le média indique que par le passé déjà, l’ancien gardien de Chelsea et de l’Atlético avait recalé l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Et tout indique qu’il s’apprête à faire de même puisque le journal précise que pour le moment, il ne pense qu’au Real Madrid et il n’a pas l’intention de quitter le club de la capitale espagnole. Les Saoudiens devront donc encore patienter, même s’ils ont des arguments plus que solides pour tenter de faire changer d’avis le gardien, considéré par beaucoup comme le meilleur du monde à son poste…