Deux milliardaires préparent déjà une offre pour Chelsea, un crack de Ligue 1 est d'accord pour signer à l'AC Milan

Lukaku sauve les Blues... sur le terrain

En Angleterre, plusieurs équipes jouaient en FA Cup. Southampton s'est imposé (3-1) contre West Ham, tandis que Liverpool a battu Norwich (2-1). Chelsea jouait aussi et les Blues ont eu chaud, victoire 3 buts à 2 contre Luton Town qui évolue en Championship. Surtout Chelsea a finalement été sauvé à la 78e minute, par Romelu Lukaku qui a donc retrouvé le chemin des filets comme le raconte le Daily Express. Particulièrement décrié ces derniers temps, l'attaquant belge a donc réussi à marquer, dans un moment décisif pour son club. Ces matches et le sauveur Lukaku font les gros titres de nombreux autres tabloïds, comme le Daily Star. Mais il y a un autre homme qui fait parler à Chelsea, son propriétaire.

Tout doit disparaître à Chelsea !

En effet, Roman Abramovitch a annoncé hier que son club était officiellement à vendre. Forcément cette nouvelle a fait l'effet d'un véritable séisme outre-Manche. «Buy buy Roman», s'amuse le Daily Mirror avec un petit jeu de mots en prime. Le milliardaire russe a tenu à préciser qu'il renonçait à se faire payer l'argent que lui doit Chelsea. Les dettes avoisinent tout de même 1,5 milliard de livres, soit plus de 1,8 milliard d'euros. Comme le rapporte aussi le Daily Mail, Abramovitch a affirmé qu'il reverserait les bénéfices de cette vente à une association s'occupant des victimes ukrainiennes. Et si le club vient juste d'être mis sur le marché, il y aurait déjà des possibles repreneurs. C'est en tout cas ce qu'affirme The Daily Telegraph. «Un duo de milliardaire prépare une offre», titre ainsi le journal britannique. Il s'agirait en fait d'une paire composée du milliardaire suisse Hansjorg Wyss et d'un businessman américain Todd Boehly. À noter que les potentiels repreneurs ont jusqu'au 15 mars pour faire leur offre.

Botman veut rejoindre Maignan à Milan

Du côté de l'Italie et de La Gazzetta dello Sport, on parle mercato ce jeudi. L'AC Milan aurait trouvé un accord avec le roc défensif du LOSC Sven Botman, selon le journal au papier rose. L'international néerlandais de 22 ans toucherait là-bas un salaire annuel d'environ 3,5 M€. Sauf que maintenant comme le rappelle La Gazzetta, il reste Lille, son club, à convaincre...