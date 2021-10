AS Rome : José Mourinho veut jouer un mauvais tour au FC Barcelone

Avec la Serie A et la Ligue Europa, l'entraîneur de l'AS Rome José Mourinho souhaiterait avoir un effectif plus étoffé à partir de janvier pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. D'après les information du Corriere dello Sport, le Special One aurait déjà tenu au courant son conseil d'administration qu'il ne serait pas contre deux arrivées lors du prochain mercato hivernal aux postes d'arrière latéral - notamment pour compenser la longue absence de Leonardo Spinazzola - et au milieu de terrain, ne pouvant pas composer qu'avec seulement Jordan Veretout et Bryan Cristante dans son 4-2-3-1.

Le quotidien transalpin annonce que le club de la Louve serait intéressé par le profil du milieu de terrain suisse du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria (24 ans). Sous contrat jusqu'à l'été prochain, l'international aux 38 sélections (3 buts) aurait refusé la proposition de prolongation des Poulains et pourrait négocier son futur contrat ailleurs dès cet hiver. L'actuel 10e de Bundesliga pourrait donc tenter de le vendre lors de la prochaine fenêtre des transferts pour éviter de le laisser partir libre. Néanmoins, les Giallorossi ne sont pas les seuls sur le coup : en effet, le FC Barcelone, à la recherche de bonnes pioches à moindre coût, serait également intéressé par le milieu de la Nati.