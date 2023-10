Le PSG ouvre une boutique au Japon

Le Paris Saint-Germain continue d’ouvrir des boutiques partout dans le monde. Déjà présent à Doha, New York, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Séoul, et Londres, le club de la capitale vient d’en ouvrir une au Japon.

«Le Paris Saint-Germain inaugure une nouvelle boutique officielle à Tokyo sur l’avenue Omotesando, renforçant ses liens avec les fans japonais après le succès des boutiques à Osaka, Nagoya et dans le quartier tokyoïte de Shibuya. Le Paris Saint-Germain confirme sa position de pionnier en tant que seul club sportif à arborer fièrement des boutiques officielles au Japon. L’inauguration de cette boutique vise à répondre à l’engouement croissant des supporters japonais pour le Paris Saint-Germain. Celui-ci est particulièrement visible sur les réseaux sociaux locaux du Club, qui compte près de 40k abonnés sur Line et plus de 119k sur son compte X (anciennement Twitter)», indique le communiqué.