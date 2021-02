Real Madrid : Ferland Mendy compare la Liga et la Ligue 1

Depuis son départ de Lyon à l’été 2019, Ferland Mendy s’impose doucement, mais sûrement au Real Madrid. L’international français a eu le temps de s’acclimater à ce nouveau championnat, très différent de ce qu’il avait connu jusqu’ici avec l’OL.

Interrogé par Marca sur les différences entre la Liga et la Ligue 1, Ferland Mendy estime sans surprise que les clubs espagnols ont tendance à produire un plus beau football. « Une équipe par exemple du bas du tableau en Liga et en Ligue 1, celle de la Liga jouera un très bon football même si elle est contre l'une des grandes équipes du championnat. Physiquement, par contre, c'est plus fort là-bas en Ligue 1. Il y a plus de force, plus d'impact. Ici, ça joue plus au ballon. »