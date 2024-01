Mercato Ligue 1 : ces belles affaires à saisir chez les internationaux français

Quand sonne la fin de l’année résonne l’ouverture du mercato. Sans garantie de succès évidente, les clubs de l’Hexagone s’activent déjà en coulisses pour compléter leurs effectifs. Car s’il s’avère rarement aussi dispendieux que son cousin estival, le mercato d’hiver offre tout de même aux dirigeants une relecture de ce qui n’a pas fonctionné sur la première moitié du championnat.

La suite après cette publicité

L’occasion de fignoler des effectifs parfois mal proportionnés, de combler des trous causés par des impondérables ou des blessures, ou tout simplement de trouver la perle rare. Et si cette perle rare résidait justement chez les internationaux tricolores en quête de rebond ? À 6 mois d’un Euro très attendu, plusieurs d’entre eux traversent aujourd’hui des zones de turbulences dans leurs clubs. Tour d’horizon.

À lire

EdF : Jordan Veretout voit grand avec l’Euro 2024

Ils sont sur la corde raide

Arrivé il y a tout juste un an à l’Udinese après une pige aux Tigres, Florian Thauvin peine à retrouver les hauteurs auxquelles il nous avait habitués sous le maillot de l’OM. Cette saison, l’international tricolore (10 sélections, 1 but) n’a marqué que deux petits buts en Serie A et a même perdu sa place de titulaire. Désireux de revenir en France comme nous vous le révélions ces dernières heures sur notre site, l’ailier droit de 30 ans est suivi par Nice et pourrait être l’un des gros coups de ce mercato. Si sa situation s’est améliorée avec trois titularisations de rang ces dernières semaines, Clément Lenglet reste lui tributaire de l’état de forme de Pau Torres, chouchou d’Unai Emery.

La suite après cette publicité

Autant dire que l’ancien Nancéien regagnera le banc d’Aston Villa une fois l’Espagnol remis sur pied. Dans cette optique, un prêt en France cet hiver pourrait permettre à Lenglet d’insuffler un nouvel élan à sa carrière, en état stationnaire depuis plusieurs saisons. Une situation qui lui a d’ailleurs coûté sa place en Bleus depuis novembre 2021, date de sa dernière convocation. Quid de Raphaël Varane, titulaire intérimaire à Manchester United en l’absence de Maguire, Martinez ou encore Lindelöf ? Le joueur formé à Lens traverse une période compliquée mais avait confié au mois de mars qu’il était possible de le voir terminer sa carrière dans l’Artois. Appelé à commenter ce possible mouvement ces dernières semaines, Franck Haise s’était montré ouvert. À quand ?

Ils ne devraient pas rester longtemps dans leurs clubs

Lui aussi marche à l’ombre depuis plusieurs mois maintenant. 8 ans après son arrivée en grandes pompes à Manchester United, Anthony Martial n’a jamais été aussi proche de quitter l’Angleterre, d’autant plus après l’arrivée d’INEOS à la tête du club. Second voire même troisième couteau chez les Red Devils, l’ancien joueur de Monaco avait été conspué lors de sa dernière sortie face à Bournemouth début décembre. Pisté par l’Inter Milan mais aussi Fenerbahce, où la presse turque l’envoie avec insistance, l’attaquant de 28 ans pourrait tout de même offrir quelques précieux services à des clubs de haut de tableau en France. À condition de mettre la bouée et les brassards pour ce qui est du salaire du joueur, ou qu’il accepte de renoncer à une grosse partie de son salaire.

La suite après cette publicité

Lui avait déjà expérimenté la chose à l’hiver 2021 en rejoignant l’OL à la mi-saison. Condamné à un rôle de remplaçant à Galatasaray cette saison, Tanguy Ndombele a besoin de se remettre en selle, et un nouveau retour en France pourrait être une solution. Depuis deux mois, le joueur de 27 ans n’a été titularisé qu’une fois en championnat. Prêté par Tottenham où il est encore sous contrat jusqu’en 2025, il sera assurément invité à se trouver un nouveau club au terme de son prêt cet été. Champion du monde 2018, Steven Nzonzi a depuis connu le grand écart. S’il avait rejoint Konyaspor cet été pour se relancer, l’international tricolore (20 sélections) fait face à un chemin de croix et doit aujourd’hui se contenter de bouts de match. À 35 ans, un retour en France pour boucler la boucle pourrait être une option.