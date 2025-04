OL : l’énorme coup de gueule de Matthieu Louis-Jean après le tacle sur Tolisso

Corentin Tolisso s’en tire finalement bien. Si aucun bulletin médical n’a pour le moment été publié par l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain ne serait victime "que" d’une simple entorse au genou. Un moindre mal tant le champion du monde a été victime dimanche soir lors du derby contre Saint-Etienne d’une semelle sur la cheville qui aurait pu être fatale à son genou. Lucas Stassin, l’auteur du coup, s’en est lui aussi bien tiré puisqu’après avoir écopé d’un carton rouge direct, celui qui a inscrit les deux buts de la victoire pour les Verts a vu sa sanction être réduite à un simple jaune suite à l’intervention de la VAR. Si M. Letexier a reconnu son erreur après la rencontre, l’OL ne décolère pas, à l’image de Matthieu Louis-Jean son directeur sportif, qui pousse un coup de gueule dans L’Equipe.

«On peut revoir les images comme on veut mais il y a carton rouge. Il y a une erreur, bien sûr, de monsieur Letexier, mais aussi du VAR. Hier (lundi) le rapport de la DTA a confirmé ce qu’on pensait, démarre le dirigeant. (…) C’est une erreur importante qui peut conditionner notre fin de saison. Si Stassin sort à la 25e, le match n’est pas le même. On a de grandes chances même de pouvoir le gagner. C’est la huitième fois en un peu plus de deux ans qu’on subit ce type d’injustices, le double de l’OM, qui est deuxième dans ce classement-là» se plaint-il. D’après Louis-Jean, la VAR et son utilisation sont un problème majeur. «Il y a un vrai problème de gestion du VAR par les arbitres qui en ont la charge. Est-ce qu’il y a une erreur manifeste dans la décision de l’arbitre ? Non, zéro, aucune. Le deuxième point, c’est intégrité physique des joueurs. Pareil : le joueur sort sur civière ! M. Letexier lui-même dit : "Il aurait pu lui ruiner le genou". Coco (Corentin Tolisso) a eu de la chance, il aurait pu se faire les croisés ! Je veux bien comprendre ce qu’ils veulent, les arbitres, mais il faut aussi qu’ils rendent des comptes. M. Delajod on ne l’entend pas. M. Letexier on ne l’entend pas.»