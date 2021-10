Jack Wilshere s’entraîne avec Arsenal

Jack Wilshere est de retour à Arsenal. Le milieu de terrain de 29 ans, sans club depuis la fin de son contrat avec Bournemouth, peine à trouver un nouveau défi. Mikel Arteta avait évoqué la situation de l’Anglais il y a quelques semaines.

L’entraîneur espagnol avait déclaré qu’il discutait « avec Jack pour comprendre ce dont il a besoin, ce qu'il recherche. » Ce jeudi, les Gunners ont annoncé que Wilshere s’entraînait avec le club : « nous aidons Jack à se préparer et à s'entraîner pour sa prochaine étape, tout en continuant à obtenir ses diplômes de coach. »

Hey, @JackWilshere 👋❤️



We're helping Jack prepare and train for his next step, while he continues to do his coaching badges pic.twitter.com/KI41WlTNdx