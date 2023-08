Ligue 1 : pour la première de la saison, l’OGC Nice est tenu en échec sur le fil par le LOSC

La Ligue 1 édition 2023-2024 débutait ce vendredi soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera, où l’OGC Nice recevait le LOSC pour la première journée du championnat. Une belle affiche entre deux formations aux destins difféérentes lors de la saison qui vient de s’écouler (Nice a fini 9e, tandis que Lille jouera la C4 avec sa 5e place). Auteur d’une préparation estivale en demi-teinte (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites), le Gym, dirigé par un nouvel entraîneur - Francesco Farioli - accueille une formation nordiste qu’il a battue à l’aller et au retour l’an passé (2-1 puis 1-0). Les Dogues, quant à eux, ont glané trois succès sur leurs 5 matches de présaison (1 nul, 1 défaite) et espéraient continuer sur cette dynamique.

Néanmoins, les Aiglons étaient les plus remuants dans ce début de rencontre, notamment grâce à sa recrue estivale Jeremie Boga sur son couloir gauche, notamment d’un tir dévié par Chevalier (11e). Finalement, l’ouverture du score venait de l’autre flanc avec Gaëtan Laborde, lancé par Terem Moffi, qui venait tromper le portier lillois d’un piqué pied droit (1-0, 19e). Les locaux faisaient même trembler les filets à nouveau par Khephren Thuram mais le but du break était refusé pour une position illicite (20e). Marcin Bulka gardait l’avantage des siens à la suite d’une belle double parade devant la frappe enroulée de Jonathan David, suivie d’un centre en retrait de Rémy Cabella (22e).

Un rythme plus retenu en seconde période

Avant la pause, les Nordistes continuaient de mettre la pression sur leur adversaire, mais étaient mis en échec par une défense vigilante. Et si celle-ci ne faisait pas le travail attendu, c’est Bulka qui s’illustrait devant sa ligne en claquant la tentative à bout portant de Cabella (41e). Au retour des vestiaires, le gardien de but polonais continuait de rassurer ses coéquipiers face aux assauts des hommes en blanc (51e, 66e). Chevalier montrait autant d’assurance de son côté, même s’il était moins sollicité par le secteur offensif niçois (57e). Afin de gérer l’avantage aux score, les joueurs de Francesco Farioli ne montraient pas autant d’intensité dans le jeu qu’en première période, et ce malgré quelques situations intéressantes grâce aux entrants.

Evann Guessand envoyait un centre fort devant le but mais Diop voyait le ballon dévié au dernier moment par la défense (75e). De leur côté, les poulains de Paulo Fonseca ne trouvaient pas la faille dans une arrière-garde niçoise solide. Mais que l’OGCN semblait se diriger vers une entame parfaite dans ce Championnat de France, Bafodé Diakité climatisait l’antre azuréen d’une tête décroisée sur coup franc (1-1, 90+4e) pour poursuivre l’invincibilité du LOSC dans ses entrées en lice sur les sept dernières saisons (4 victoires et désormais 3 matches nuls). Un partage de points logique quant à la dynamique de la rencontre, également partagée entre les deux formations quant aux dominations inversées des deux périodes.