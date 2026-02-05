Menu Rechercher
Liga

L’anecdote intime de la copine de Vinicius Jr

Par Max Franco Sanchez
1 min.
vinicius @Maxppp

En Europe, on connaît le Vinicius Jr superstar sur les terrains. Mais au Brésil, le numéro 7 du Real Madrid est aussi une star de la presse people, avec des potins qui sortent régulièrement sur lui. Cette fois, c’est sa compagne Virginia Fonseca qui a dévoilé des détails (très) intimes de leur relation.

Elle a notamment expliqué avoir eu peur pour le joueur après l’utilisation d’une crème vaginale… « Au moment où on m’a dit ça, j’ai tremblé. Vini m’a dit : "Virginia, tout ce que tu vas te mettre, tu dois me le dire avant". Si je suis allé chez le gynécologue et que je dois utiliser une pommade, je dois passer par son physiothérapeute, parce que ça peut provoquer un test anti-dopage positif », a-t-elle affirmé à Leodías. Anecdote palpitante…

