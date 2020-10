PSG : la première très prometteuse de Rafinha

La suite après cette publicité

Un cadeau de dernière minute. Dans les dernières heures du mercato estival, le Paris Saint-Germain a mis la main, à la surprise générale, sur le joueur du FC Barcelone Rafinha, libéré par le club catalan. Un renfort en plus pour Thomas Tuchel donc, qui avait déjà accueilli Danilo Pereira au milieu, et Moise Kean devant.

Les grands débuts du milieu brésilien étaient donc attendus, et ce dernier a été lancé en Ligue 1 vendredi soir au Stade des Costières, lors du match contre le Nîmes Olympique (4-0). Présent dans le onze de départ de Thomas Tuchel, le joueur de 27 ans a rapidement montré ce qu'il savait faire, lui qui a aussi provoqué l'expulsion de Loïck Landre (pied haut, 12e).

Tuchel séduit par le Brésilien

Très disponible dans l'entrejeu, Rafinha a beaucoup couru pour gratter des ballons et surtout servir ses coéquipiers, et notamment Kylian Mbappé avec une magnifique ouverture sur le premier but parisien (32e). Séduisant, le Brésilien a fait forte impression pour sa grande première sous le maillot parisien. Et Thomas Tuchel a forcément fait l'éloge de son joueur après le match.

«Ils ont très bien fait. C'était leur premier match pour nous, ce n'était pas facile mais Rafinha a montré qu'il était un joueur courageux. Il trouve des solutions, il est confiant avec le ballon et il est costaud. Il s'est battu», a déclaré le coach allemand au moment de parler de ses recrues Rafinha et Moise Kean. Technique, vista, générosité... L'ancien joueur du Barça n'a clairement pas raté sa première.