LOSC : Jocelyn Gourvennec veut retenir le positif

Le LOSC a dû se contenter d'un match nul à domicile 0-0 face à Wolfsbourg pour cette première journée de Ligue des Champions. Pourtant, les Dogues ont largement dominé leur sujet, ne concédant qu'une seule frappe durant les 90 minutes. Ils ont cependant manqué de réalisme dans la surface adverse, alors que les Allemands ont été réduits à dix durant une grosse demi-heure de jeu. Malgré cela, ils n'ont pas réussi à convertir leurs nombreuses occasions, ce qui fait nourrir des regrets. Après la rencontre au micro de RMC, Jocelyn Gourvennec, le coach lillois, voulait surtout retenir le positif après un début de saison compliquée de son équipe.

La suite après cette publicité

«On n'avait vraiment pas fait le match qu'il fallait pour se préparer sereinement (défaite à Lorient 2-1). On a répondu positivement. On a été cohérent, dense défensivement. On ne leur a quasiment rien concédé, pourtant c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions depuis le début de saison. On a été très bon défensivement, après il nous a manqué le petit geste dans les 20 derniers mètres mais on a retrouvé un LOSC conquérant, une équipe qui se donne, qui met de l'intensité. (...) On est à la fois satisfait de l'équipe mais il va falloir le cultiver. On a un match à Lens dans 4 jours. On place le curseur ici, dans le replacement, l’équilibre, les courses. Maintenant, il faut rajouter l’efficacité, être malin dans les 20 derniers mètres. On n'a pas toujours bien gérer nos situations.»