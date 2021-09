LOSC - Wolfsbourg : les notes du match

Après avoir récolté un seul point lors de sa dernière apparition en C1, le LOSC démarrait ce mardi soir sa phase de poules de la Ligue des Champions avec la réception de Wolfsbourg, l'un de ses adversaires dans un groupe homogène et abordable. Du moins si Lille retrouve ses vertus de la saison passée, selon les propres mots de Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur visiblement adepte du travail de son prédécesseur, Christophe Galtier. Articulés dans leur classique 4-4-2, les Dogues ont, après un premier quart d'heure timoré, donné le sentiment d'avoir retrouvé du mordant. Plus agressifs sur le porteur du ballon, mieux organisés, avec plus de mouvements, ils ont peu à peu pris le pas sur un Wolfsbourg, actuel leader de Bundesliga.

Cependant, malgré les appels de David, la générosité de Yilmaz, la vista d'Ikoné et Gomes, Lille n'a pas su trouver la faille au cours de la première période malgré plusieurs situations intéressantes. Il manquait toujours un petit quelque chose dans le dernier geste (puissance, vitesse ou précision) pour faire vraiment mal. Au moins, l'efficacité était présente en défense, avec aucun tir subi en première période. Au retour des vestiaires, le LOSC pensait avoir trouvé la faille grâce à Jonathan David, mis sur orbite par une tête d'Ikoné. Les joueurs fêtaient longuement le but, mais l'arbitre y mettait un terme après l'intervention de la VAR qui n'était pas passé à côté du ballon sorti des limites du terrain quelques secondes avant le but...

Le LOSC a de gros regrets

Cela n'annihilait pas les efforts continus des Lillois qui repartaient à l'attaque avec son quatuor, alors que les Loups ne ressemblaient pas vraiment à la bête régnant actuellement sur le championnat allemand. Mieux, ils étaient réduits à dix suite à l'expulsion de John Brooks, le défenseur averti une deuxième fois (62e). Et David tentait de nouveau sa chance avec une frappe tendue dans la foulée, de nouveau sans réussite. Lille poussait, porté par son public et par une détermination digne de la saison précédente.

Burak Yilmaz peinait malheureusement à se montrer efficace, comme ses compères offensifs, et Wolfsbourg s'en sortait presque miraculeusement. Gourvennec lançait Yazici et Lihadji pour relayer Gomes et Ikoné, le siège de la surface allemande se poursuivait mais le but ne venait pas. Pas plus que sur penalty puisque l'arbitre accordait un dernier coup de pied arrêté juste devant la surface, sans que cela ne donne quelque chose. Le LOSC pourra nourrir des regrets après ce 0-0 initial à domicile tant il aura dominé les débats et montré un beau visage. Le voilà avec le même total de points que lors de sa dernière campagne en Ligue des Champions. Mais il reste 5 matches pour l'améliorer.

L'homme du match : Yilmaz (6,5) : il a fait beaucoup de bien dès le début du match, récupérant un bon coup-franc (13e) qu'il a lui-même exécuté. Sa glissade dans la surface, alors qu'il était dans une excellente position, doit lui faire nourrir des regrets (22e). Ses déplacements ou encore son jeu de tête et son pressing ont permis au LOSC de maîtriser les éléments. Parfois esseulé, il ne lui a manqué qu'un but mais il s'est mal emmené le ballon (67e) puis a vu un Casteels tout heureux de voir ce coup de casque terminé dans ses mains (69e), et enfin ses deux coups-francs repoussés (90e, 90e+8e).

LOSC :

Grbic (5,5) : après sa belle prestation, en vain, à Lorient, le Croate a répondu présent.Auteur de quelques sorties dans les airs osées et qui ont soulagé sa défense (17e, 29e), il n'a plus beaucoup été sollicité par la suite puisque Wolfsbourg n'a tiré qu'une seule fois au but, à l'heure de jeu, et c'était hors cadre.

Celik (5,5) : revenu dans le onze de départ à la place de Djalo, le Turc n'a pas très bien démarré, échappant de justesse au jaune (10e). Mieux par la suite, il a bien défendu dans son couloir, remportant la plupart de ses duels face à Roussillon notamment (53e). Montant en puissance, le latéral a retrouvé ses sensations, profitant également de l'infériorité numérique adverse pour prendre plus de risques (65e).

Fonte (6) : le capitaine lillois a réalisé un match sérieux. Il s'est parfois un peu précipité dans ses relances, à cause bien souvent du pressing adverse. Le vétéran portugais a su donner de la voix et rassuré les rares fois où il le fallait. Pris une fois dans son dos, il a tout de même réalisé un bon travail de couverture (77e). Son jeu de tête est presque décisif entre celle offrant cette grosse occasion de Yilmaz (69e), et une seconde hors du cadre dans les dernières minutes (90e+4).

Botman (6,5) : le Néerlandais n'est pas loin d'ouvrir le score sur un corner de Xeka (14e), action où il met d'ailleurs un certain moment à se relever après un choc à la tête. Très concentré, il a laissé peu de choses lui filer sous le nez (26e, 47e). Ses interventions ont toujours été justes, même s'il a finalement été rarement mis à contribution. L'ancien de l'Ajax a affiché un certain sang-froid, sans jamais se compliquer la tâche.

Reinildo (4) : une entame compliquée entre des passes mal assurées, un ballon perdu dans son camp face à Mbabu qui aurait pu coûter cher (18e), puis un autre permettant à Philipp de prendre sa chance (60e). Moins sollicité par la suite, le Mozambicain a tout de même été pris dans son dos à quelques reprises. Offensivement, il a su proposer des solutions, sans être toujours servi. On lui a connu de meilleures soirées.

Ikoné (5,5) : aligné sur le côté droit, le numéro 10 des Dogues a collé a sa ligne, tentant de prendre à revers ses adversaires. Il n'a pas toujours été en réussite, ni fait avancer le jeu de son équipe avec pas mal de déchet (33e, 57e) mais il a été surveillé comme du lait sur le feu. Sa déviation pour David aurait pu être décisive si le ballon n'était pas sorti juste avant (48e). Averti (63e) et remplacé par Lihadji (74e) , dont l'entrée n'a pas apporté grand-chose.

André (6,5) : son duo avec Xeka a plutôt bien fonctionné. Il est souvent redescendu assez bas pour aller chercher les relances. Averti pour un pied dans le visage de Weghorst (32e), cela ne l'a pas empêché de récupérer 7 ballons rien que sur la première période. L'ancien Rennais a également été victime de quelques fautes, soulageant le collectif. Précieux même si ses passes n'ont pas toutes été assurées. Auteur d'une tentative en fin de match (90e).

Xeka (6) : son corner pour Botman a bien failli être décisif (14e) mais ses coups de pied arrêtés n'ont pas toujours été bien frappés. Trop de glissades en première période mais il était souvent présent dans l'entrejeu pour récupérer quelques ballons égarés. Offensivement, il a su fournir quelques munitions pour ses compères de devant, à l'image de cette transmission dans la surface pour Yilmaz (67e). Remplacé par Onana (83e) , dont la frappe aurait mérité meilleur sort (90e+3). Le milieu est à deux doigts d'obtenir un penalty à l'ultime seconde mais ce fut finalement un coup-franc accordé (90e+7).

Gomes (6) : des choix pas toujours judicieux, comme lors de ce contre avec Yilmaz (33e) mais il a été à la hauteur de l'événement, à l'image de cette belle frappe tendue de peu à côté (39e) ou cette tentative trop appuyée (54e). Très volontaire et déterminé, il aurait mérité d'être à l'origine de l'ouverture du score mais le ballon est sorti de l'air de jeu pour quelques centimètres (48e). Remplacé par Yazici (74e) , qui a su provoquer et mettre un peu de folie (79e) en cette fin de match, en dépit d'un certain déchet.

Yilmaz (6,5) : voir ci-dessus.

David (6) : préféré à Yazici dans le onze de départ, le Canadien a fait montre de son activité, revenant souvent défendre. Ses courses ont pesé sur la défense adverse, comme cette percée côté droit pour Yilmaz (22e). Il aura été un poil à gratter pour la défense allemande, comme lors de ce ballon chipé devant la surface adverse avant de tenter sa chance (21e) et ce tir puissant cadré (64e). Il a vu son but refusé pour un ballon sorti du terrain pour un rien (48e).

Wolfsbourg :