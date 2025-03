FA Cup : Preston retrouve les quarts pour la première fois depuis 59 ans !

Sur le papier, l’affiche entre Preston et Burnley en huitièmes de finale de la FA Cup n’avait rien de sexy. Mais pour le premier club cité, elle avait un enjeu immense : se qualifier pour les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis près de 59 ans. Et visiblement, cette statistique a motivé les joueurs de Paul Heckingbottom, qui ont ouvert le score à la 31e minute grâce à un sublime coup franc de Robbie Brady. Les locaux n’en étaient pas satisfaits, puisque Milutin Osmajic a doublé la mise à la 44e.

L’actuel 15e de Championship a scellé le sort de la rencontre à la 73e minute, par l’intermédiaire de Will Keane. La messe était dite, et les Lilywhites ont remporté la partie 3-0. Ils affronteront Aston Villa en quart de finale, vainqueur de Cardiff (2-0), et rejoignent donc un stade du tournoi qu’ils n’avaient plus atteint depuis 1966. Un bel exploit.