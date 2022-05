L'OL fête les 20 ans du premier titre avec une série évènement de 8 épisodes

Il y a 20 ans, l'Olympique Lyonnais a remporté son premier titre de champion de France. Le 10 mai dernier, le club rhodanien a profité du "Match des Héros" qui opposait les légendes de l'OL à la Team Unicef, pour célébrer le titre gagné en 2002. L'écurie présidée par Jean-Michel Aulas a également décidé régaler les supporters en créant une série documentaire de 8 épisodes de 26 minutes retraçant l'épopée 2001-02.

Intitulée « Un peu + près des étoiles - LYON 2002 », elle est l'oeuvre des équipes d'OLTV, qui ont fournit travail colossal en multipliant les interviews de joueurs, dirigeants ou journalistes de l'époque. Le tout avec des archives et des anecdotes inédites. De quoi se remémorer de bons souvenirs et en apprendre un peu plus sur les coulisses de premier sacre lyonnais. Le premier épisode, intitulé "La gueule de bois", est à retrouver sur le site de l'OL et sur YouTube.