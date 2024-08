Real Madrid : Carlo Ancelotti rassure Aurélien Tchouaméni

Aligné à plusieurs reprises au poste de défenseur central la saison passée, Aurélien Tchouaméni avait donné satisfaction. Interrogé sur le positionnement du Français en prévision de la Supercoupe d’Europe, Carlo Ancelotti s’est montré clair. « Non, non, les défenseurs centraux sont (Antonio) Rüdiger et (Eder) Militao. (Aurélien) Tchouaméni est pour le milieu de terrain », a-t-il annoncé après l’amical contre Chelsea, dans des propos relayés par Marca.

En 2023-2024, le Real Madrid a dû faire face aux longues blessures d’Eder Militao et de David Alaba, victimes de ligaments croisés. Antonio Rüdiger et Nacho ont également été absents, mais sur de courtes périodes. Tout cela avait contraint Aurélien Tchouaméni à reculer d’un cran sur le terrain. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a participé à dix rencontres en tant que défenseur central. Mais visiblement, ce n’est plus d’actualité pour Ancelotti.