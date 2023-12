Barça : Xavi réclame une recrue

Le FC Barcelone a-t-il besoin de sang neuf cet hiver ? C’est l’avis de beaucoup de monde, alors que la pépite brésilienne Vitor Roque est pour l’instant la seule arrivée déjà conclue. En conférence de presse, Xavi a confirmé qu’il souhaite l’arrivée d’un nouveau joueur au cours du mois de janvier.

« On cherche toujours à renforcer l’équipe. Avec la blessure de Gavi on a besoin d’un joueur de ce profil, mais c’est difficile. On verra ce qu’on peut faire avec le fair-play financier. On travaille avec Deco et le président », a expliqué le coach. Aux dernières nouvelles, il y avait un joueur qui plaisait beaucoup à Xavi : Gio Lo Celso, le milieu argentin de Tottenham. Mais les Londoniens ne seraient pas très chauds pour le lâcher…