Arsenal - Aston Villa : les compositions officielles

Match palpitant au programme aujourd’hui entre Arsenal et Aston Villa à l’Emirates Stadium, une rencontre comptant pour la 22e journée de Premier League. Vainqueurs du North London Derby il y à quelques jours face à Tottenham (2-1), les Gunners sont actuellement 2e, la victoire est nécessaire aujourd’hui pour maintenir la pression sur Liverpool. En face, les Villans sont 8e et peuvent se hisser dans le top 5 en cas de succès. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.



Au niveau des compositions d’équipes, Mikel Arteta aligne un 4-3-3. Raya dans le but, Partey et Lewis-Skelly sur les côtés, Gabriel est associé à Timber dans l’axe. Au milieu, Merino accompagne les indéboulonnables Odegaard et Rice. Enfin en attaque, Trossard et Martinelli entourent Havertz. Chez les visiteurs, c’est un 4-2-3-1 qui est mis en place Unai Emery. Un onze très classique avec l’équipe type ou presque, Maatsen est préféré à Digne au poste de latéral gauche, Duran est sans surprise remplaçant.

Les compositions

Arsenal : Raya - Partey, Timber, Gabriel, Lewis-Skelly - Odegaard ©, Merino, Rice - Trossard, Havertz, Martinelli

Aston Villa : Martinez © - Cash, Konsa, Mings, Maatsen - Kamara, Onana - Rogers, Tielemans, Ramsey - Watkins