Manchester United : le PSG n'en a pas terminé avec Paul Pogba...

Le Paris Saint-Germain a épaté tous les observateurs en signant l’un des mercatos les plus ambitieux de son histoire. En recrutant Achraf Hakimi pour 60 M€ et en s’offrant les services de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, tous libres de tout contrat, le club de la capitale a frappé très fort. Aujourd’hui, l’une des questions que les observateurs se posent est de savoir si cette campagne de recrutement est terminée ou non.

La suite après cette publicité

En Angleterre, les médias en sont presque convaincus. L’arrivée de Lionel Messi au PSG va permettre à Manchester United de souffler dans le dossier Paul Pogba. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, les Parisiens étaient très intéressés à l’idée d’enrôler le milieu de terrain de Manchester United. Mais face au coût de l’opération Messi, beaucoup estiment que le champion du monde français peut difficilement être recruté.

Pogba comme Mbappé ?

MU réclame au moins 50 M€ pour son joueur et les deniers à sortir pour satisfaire un élément touchant déjà 17 M€ annuels et son agent très gourmand, Mino Raiola, rendent les choses compliquées. Surtout si aucune grosse vente n’est à signaler d’ici le 31 août. Cependant, les Anglais ne sont pas rassurés pour autant. Le Daily Mail et le Mirror annoncent en choeur que si Pogba ne va pas au PSG cette année, il le fera l’année prochaine, une fois son contrat avec les Red Devils terminé.

Pogba ne cesse de repousser les propositions de prolongation de MU et pourrait bien quitter Old Trafford librement pour la deuxième fois de sa carrière, dix ans après avoir rallié la Juventus. Alors que Kylian Mbappé menace de lui faire la même chose, le PSG pourrait donc bénéficier d’un cas de figure similaire pour se consoler avec Paul Pogba.