Chelsea : Willian tient deux offres concrètes

Et si le FC Barcelone parvenait enfin à attirer Willian dans ses filets ? L'ailier brésilien a souvent été dans l'orbite catalane ces dernières années mais il a toujours manqué un petit quelque chose. Sauf que cette fois-ci, il est en fin de contrat du côté de Chelsea, après 6 ans et demi passés à Londres. Selon les informations de Skysports, le Barça a formulé une proposition de contrat au joueur de 31 ans, en collant à ses exigences, à savoir une durée de 3 ans.

Mais Chelsea n'a pas abandonné l'idée de prolonger son joueur et a également formulé une proposition. Arsenal est également intéressé et pourrait s'insérer dans le duel. Du côté de Willian, on attend notamment la finale de la FA Cup face à... Arsenal, ce samedi 1er août, pour réfléchir plus sérieusement à l'avenir.