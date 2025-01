PSG : la réponse totalement lunaire de Luis Enrique sur l’avenir de Randal Kolo Muani

Présent en conférence de presse après la victoire des siens (2-1) contre l’ASSE, Luis Enrique a logiquement affiché sa joie alors que le club de la capitale dispose désormais de sept longueurs d’avance sur l’OM. Relancé sur le mercato et plus précisément l’avenir de Randal Kolo Muani, cité du côté de la Juventus ces derniers jours, le technicien espagnol s’est, par ailleurs, offert une sortie remarquée…

«Je ne sais pas. Le mercato, pour moi, c’est plutôt le marché des fruits, du poisson, du pain… Je n’ai rien à dire», a ainsi assuré l’ancien coach du FC Barcelone, refusant donc d’en dire plus au sujet de l’attaquant parisien. Il faudra donc patienter avant d’en savoir plus sur le futur de l’international français, plus que jamais sur le départ lors de ce mercato hivernal.