Habib Beye répond à l’intérêt de l’OL

Lundi soir, le Red Star s’est imposé à la maison au terme d’une rencontre d’exception face à Rouen (3-2). Pourtant, les Normands pensaient avoir fait le plus dur en marquant à la 90e, avant qu’Achille Anani ne vienne arracher la victoire dans les toutes dernières secondes de jeu. Un quatrième succès en 5 journées de championnat pour les hommes d’Habib Beye, qui occupent la 1ère place du classement de National. Après la rencontre, l’entraîneur du Red Star n’a pas échappé aux questions sur l’Olympique Lyonnais, qui, selon L’Équipe, l’aurait auditionné pour potentiellement succéder à Laurent Blanc.

«Ma seule implication est d’être avec le Red Star. Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d’être ici. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd’hui, j’ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité», déclare l’ancien joueur de l’OM. Il termine en rassurant : «le plus important est ce que je construis avec mon équipe et je me plais ici. Cela ne me déstabilise pas. Dans la vie, il y a des choses qu’on maîtrise, d’autres qu’on ne maîtrise pas. Je suis sous contrat je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs. Mon plus grand souhait est d’amener cette équipe au plus haut niveau». De quoi refroidir pour de bon la direction lyonnaise.