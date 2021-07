Lille cible Odysseas Vlachodimos

Avec le départ de Mike Maignan pour l'AC Milan, Lille est à la recherche d'un nouveau gardien titulaire. De retour de prêts, Léo Jardim (26 ans) et Adam Jakubech (24 ans) ne semblent pas en mesure d'endosser le rôle de numéro un tout comme le vétéran grec Orestis Karnezis (36 ans). C'est d'ailleurs un compatriote de ce dernier que les Dogues ont ciblé. Ainsi selon Sky Italia, Odysseas Vlachodimos (27 ans), le gardien de Benfica plaît beaucoup aux Dogues.

La suite après cette publicité

Un dossier qui s'annonce compliqué, car l'ancien international espoir allemand a encore trois ans de contrat et se retrouve indéboulonnable avec les Aguias. Après l'échec Alexander Nübel et des négociations compliquées avec Robin Olsen, Lille a donc déclenché une nouvelle piste pour son gardien. À moins de deux semaines de la reprise du championnat, la situation devient urgente pour les Nordistes.

Lille are now targeting Odisseas Vlachodimos as new goalkeeper. It won’t be an easy negotiation with Benfica - but Lille have started direct contacts for Vlachodimos. 🔴🇬🇷 #Lille