Barça : Ousmane Dembélé ne partira pas en janvier

Le feuilleton Ousmane Dembélé (24 ans) continue à battre son plein du côté du FC Barcelone. Alors qu'un ultimatum de la direction, qui souhaite être définitivement fixée cette semaine et lui demande de partir cet hiver s'il ne souhaite pas prolonger, a été annoncé ce mardi, on en apprend encore un peu plus sur les intentions du champion du monde 2018 et son entourage.

Selon la Cadena SER, l'ancien Rennais ne partira pas en janvier. Fort de l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Premier League, l'international tricolore (27 sélections, 4 réalisations) entend aller au bout de son contrat pour profiter de son statut d'agent libre. À moins que le Barça ne réponde finalement à ses exigences...