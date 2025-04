Ligue des Champions : les joueurs d’Arsenal envoient déjà un message au PSG !

On parle beaucoup d’échec du Real Madrid, et de prestations indigestes de joueurs comme Kylian Mbappé ou Jude Bellingham. Mais si les Merengues ont pris la porte aussi tôt cette saison en Ligue des Champions, c’est parce qu’en face, ils avaient un grand Arsenal. Clairement, sur l’ensemble des deux confrontations, les Gunners ont été bien supérieurs, que ce soit collectivement, individuellement, physiquement… Autant dire que le Paris Saint-Germain, rival des Londoniens en demi-finale, aura fort à faire pour obtenir son ticket en finale. Et c’est valable dans l’autre sens, évidemment.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, plusieurs joueurs d’Arsenal ont été interrogés sur cette double rencontre à venir face à l’équipe de Luis Enrique. « Je suis très fier. On a montré qu’on peut battre une des meilleures équipes du monde, à la maison et à l’extérieur. […] J’ai vu le PSG jouer, ils sont en confiance, on les a vus hier, on sera prêt, ce sera un très gros match, mais on sera prêt. Oui, on peut les battre, je veux y croire », a ainsi lancé Bukayo Saka devant les caméras de TNT Sports après le coup de sifflet final au Santiago Bernabéu.

Arsenal connaît les qualités du PSG

Il faut dire qu’en octobre, les Gunners s’étaient imposés 2-0 face au PSG avec des réalisations de Kai Havertz et de Bukayo Saka justement. Mais les Londoniens restent clairement méfiants. « On les a battus à la maison. Je pense que le PSG est désormais une équipe différente. Ils sont encore meilleurs que ce qu’ils étaient lors de la phase de groupes. Ils ne rendent aucun match facile. On se concentre pour l’instant sur notre prochain match de championnat et on verra ce que ça donne », a pour sa part lancé le gardien David Raya.

La suite après cette publicité

« Nous allons faire de notre mieux, nous allons continuer à pousser. Nous savons que c’est un rêve pour tout joueur d’atteindre la demi-finale de la Ligue des champions, donc nous sommes vraiment heureux, mais nous allons garder les pieds sur terre et continuer à travailler parce que nous savons que nous n’avons encore rien accompli. Nous sommes confiants, nous connaissons nos qualités, nous connaissons l’équipe que nous avons », a lancé Gabriel Martinelli. « J’ai vu leur match contre Aston Villa, c’était fou. Je connais Luis Enrique très bien, mais on va profiter cette nuit. Ils sont une équipe différente de celle qu’on a affrontée et ils sont sur une série incroyable en ce moment », a de son côté expliqué Mikel Arteta, le tacticien des Gunners. Rendez-vous à Londres le mardi 29 avril pour le premier round…