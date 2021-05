Thomas Tuchel et la différence "brutale" entre la Ligue 1 et la Premier League

Viré du PSG à Noël, Thomas Tuchel a retrouvé un poste du côté de Chelsea quelques jours plus tard. L'entraîneur allemand n'a pas vraiment eu le temps de souffler et ses premiers pas sont plutôt bons avec les Blues. Il a ramené le club dans les trois premières places et peut atteindre la finale de Ligue des Champions en battant le Real Madrid en demi-finale retour. En conférence de presse, Tuchel a commenté ce changement entre la Ligue 1 et la Premier League et voit le championnat anglais bien plus difficile que son pendant français bien, beaucoup moins intense selon lui.

«Passer de la Ligue 1 à la Premier League ? C'est brutal honnêtement. Très brutal. En France, on jouait le même nombre de matches, deux coupes et il y a aussi 20 équipes en Championnat. Mais l'intensité et le défi du championnat sont vraiment très différents ici. C'est un tout autre niveau. C'est assez impitoyable, ça vous fait rester au garde à vous et ça vous fait lever tôt le matin. Il n'y a tout simplement pas le temps de respirer. Il n'y a pas trop de temps pour s'asseoir, pour être détendu ou confortable. Et c'est une bonne chose, cela aiguise ta mentalité et ton esprit.»