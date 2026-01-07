Arnaud Kalimuendo rejoint Francfort

C’était juste un rendez-vous remis à plus tard. Il y a six mois, Arnaud Kalimuendo était submergé de propositions au bout d’une saison conclue avec 17 buts sous les couleurs de Rennes en Ligue 1. L’attaquant français aurait pu rejoindre l’Allemagne, où Stuttgart et Francfort lui tendaient les bras, mais il a finalement choisi de faire le grand saut en Premier League.

La greffe n’a pas pris du côté de Nottingham Forest, avec qui Kalimuendo n’aura jamais trouvé le chemin des filets en 8 matchs de championnat (il en avait marqué 2 en Ligue Europa contre Utrecht et Malmö). La complexité de la situation a finalement poussé les acteurs à s’accorder sur l’idée qu’un prêt pourrait relancer le joueur. Et c’est donc du côté de Francfort que l’attaquant de 23 ans aura la possibilité de rebondir.

Il arrive pour remplacer Wahi

Le club allemand a officialisé en ce jour l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo jusqu’à la fin de saison : «L’attaquant français rejoint l’Eintracht Francfort en prêt de Nottingham Forest FC. Le club de Bundesliga dispose d’une option d’achat possiblement activable à l’issue de la saison. Francfort sera le deuxième club étranger pour l’avant-centre de 23 ans», indique le communiqué.

Kalimuendo débarque à Francfort sous la forme d’un prêt payant d’1,5 million d’euros, assorti d’une option d’achat estimée à 30 milions d’euros. L’été dernier, Nottingham Forest en avait déjà dépensé 30 pour s’attacher les services du Français jusqu’en 2030. Le départ d’Elye Wahi à Nice va lui permettre de s’exprimer dans un championnat qui a souvent souri aux attaquants français ces dernières années. 7e de Bundesliga, Francfort est aussi encore en lice pour assurer sa place dans le top 24 en Ligue des Champions.