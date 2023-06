Copa Libertadores, Palmeiras : Endrick entre dans l’histoire

La suite après cette publicité

Endrick a remis l’église au centre du village. Alors qu’il était ballotté entre banc des remplaçants et mises à l’écart du groupe de Palmeiras ces dernières semaines, le prodige brésilien a inscrit un but qui devrait lui offrir un véritable bol d’air frais. Entré en cours de jeu face au club équatorien du Barcelona Sporting Club (4-2) en Copa Libertadores ce mercredi, l’attaquant de 16 ans a en effet marqué le but de la victoire, et un but ô combien symbolique.

En marquant à la 86e minute de jeu, soit seulement deux minutes après son entrée, le futur joueur du Real Madrid a tout simplement battu les records de précocité de plusieurs de ses glorieux prédécesseurs. Âgé de 16 ans, 10 mois et 18 jours au moment de son but, son premier dans la compétition reine d’Amérique du Sud, Endrick a notamment fait mieux que Rodrygo (17 ans, 2 mois et 6 jours), Ronaldo Nazario (17 ans, 5 mois et 15 jours) ou encore Vinicius Jr (17 ans, 8 mois et 3 jours), souligne AS. Pour rappel, Endrick rejoindra officiellement le Real Madrid à ses 18 ans, lors de l’été 2024.

