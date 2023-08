Ousmane Dembélé rapporte plus que prévu au Barça

La suite après cette publicité

C’est enfin officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du Paris Saint-Germain. Après 6 ans passés au FC Barcelone et des saisons aussi irrégulières qu’excitantes, l’ailier des Bleus (37 capes, 4 buts) va retrouver l’Hexagone après avoir éclaboussé la Ligue 1 à l’époque avec Rennes. Si le transfert était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, les négociations ont été longues, très longues. Ce qui a sans doute profité au Barça.

En effet, selon Sport, les Catalans auraient empoché 35,4 M€, et non pas 25 M€ comme attendus initialement. Selon l’ancien contrat d’Ousmane Dembélé, le joueur et son club devaient se partager 50 % de sa clause libératoire, qui était de 50 M€. Le directeur du football, Mateu Alemany, a alors mis pression sur l’ailier français, estimant que ce dernier n’avait pas atteint tous les objectifs de son contrat et qu’il serait prêt à traîner le dossier jusqu’au tribunal pour retarder l’arrivée de Dembélé à Paris. Un coup de poker réussi, puisque les Blaugranas obtiennent finalement 15,4 M€ de plus que prévu. De quoi oublier le départ de leur ancienne pépite.