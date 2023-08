PSG : Ousmane Dembélé lâche ses vérités sur son arrivée

La suite après cette publicité

Approché à plusieurs reprises ces dernières années, l’ancien joueur du Stade Rennais était toujours resté au FC Barcelone et avait d’ailleurs prolongé son contrat l’été dernier. Mais cet été, Ousmane Dembélé a finalement décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance du Barça, comme l’informe le communiqué du club français. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons et contre un transfert d’environ 50 millions d’euros.

Dans une interview accordée aux médias de son nouveau club, l’international français a livré ses premiers mots. «Je suis très fier de rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain. Je suis excité de découvrir le Parc des Princes, et de m’entraîner avec mes nouveaux coéquipiers», a-t-il expliqué avant de raconter sa décision de quitter le Barça, qui souhaitait pourtant grandement le conserver. «Pour moi, avoir la confiance, c’est primordial pour un joueur de football. J’ai aussi discuté avec le directeur sportif et le Président. J’ai parlé avec eux, ils m’ont vraiment expliqué le projet du Paris Saint-Germain et ça m’a plu. J’espère qu’on va faire de grandes choses ensemble».

Ousmane Dembélé dévoile ses objectifs

Après avoir également expliqué son envie de retourner en France et dans sa région parisienne, Ousmane Dembélé a dévoilé ses objectifs. «Forcément, c’est d’abord de gagner des titres, de rendre fiers les supporters, la ville et puis d’aller le plus loin aussi en Ligue des Champions. Ensuite, même si je n’aime pas trop parler de moi personnellement, j’espère marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes décisives et donner de la joie aux supporters. Et puis je viens aussi apprendre. (…) Aujourd’hui, je reviens ici en France, dans un championnat qui a énormément évolué depuis».

Enfin, la dernière recrue parisienne a fait part de ses qualités humaines dans le vestiaire. «En dehors du vestiaire, je suis toujours de bonne humeur. J’aime bien taquiner un peu tout le monde. On me connaît aussi un peu sur ça. Alors oui, je vais essayer de ramener ma joie de vivre dans le groupe», a-t-il conclu, avant de remercier les supporters. «J’aime donner de la joie, j’aime bien dribbler, faire soulever les foules. Et Paris, c’est tout ça ! J’ai besoin de la confiance des supporters. Je vais essayer de vous la rendre sur le terrain». Les supporters parisiens attendent ses premiers pas avec impatience.