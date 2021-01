L'AS Nancy Lorraine souhaite récupérer en prêt Arthur Zagre et Aurélien Scheidler

Considéré comme un crack durant toute sa formation au Paris Saint-Germain, Arthur Zagre souhaite acquérir plus temps de jeu. Prêté à Dijon par l'AS Monaco, le latéral gauche de 19 ans devrait quitter le DFCO cet hiver pour rebondir en France. Et le natif de Neuilly-sur-Seine, à l'embarras du choix.

Selon nos informations, l'Amiens SC, le SM Caen et l'AS Nancy-Lorraine ont fait part de leur intérêt pour récupérer sous la forme de prêt le gaucher monégasque. En plus de Zagre, les nancéens souhaitent enrôler son compatriote Aurélien Scheidler. L'attaquant dijonnais a inscrit 1 but en 9 rencontres cette saison en Ligue 1.