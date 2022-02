Le terrible témoignage de Farès Bahlouli sur la situation en Ukraine

La déclaration de guerre de la Russie envers l'Ukraine et l'envahissement du pays en cours frappent le monde entier. Et encore plus ceux qui sont présents dans le pays. C'est le cas notamment de Farès Bahlouli. L'ancien joueur de l'OL évolue depuis quasiment deux ans en D3 ukrainienne au Metalist Kharkiv, club situé à seulement 40 kilomètres de la frontière russe. Sur les antennes de RMC, il raconte sa vie là-bas et fait part de son inquiétude face à cette situation.

«C'est une situation compliquée et particulière. Moi j'ai de la chance, car ma famille est restée à Lyon puisque ma femme a accouché. Mais les 3/4 de l'équipe ont leur famille là-bas. Ils sont inquiets. Moi aussi, j'ai des amis ici, c'est compliqué. C'est terrible. On a été réveillé quasiment tous en même temps vers 4 heures du matin. On recevait des appels de nos proches. Ça a été un choc. On savait que c'était chaud. La plupart des familles ont essayé de se réfugier dans les métros, les caves. Le club a pris en charge plusieurs d'entre elles. (...) Je pense que je vais rentrer en France d'ici quelques jours. Je suis chanceux par rapport à mes coéquipiers. J'ai mis des appartements à disposition en France. Jamais je n'aurais pensé vivre ça dans ma carrière. À tout moment, ça peut basculer. Je suis vraiment triste pour le peuple ukrainien. C'est un très beau pays qui essayait de se reconstruire. J'espère que ça va s'arranger.»