Eduardo Camavinga prolonge au Real Madrid !

Milieu relayeur, latéral gauche, sentinelle… Eduardo Camavinga est devenu un vrai joueur polyvalent au Real Madrid. Une adaptation express qui lui a également permis de glaner ses premières sélections en équipe de France, où il a, là aussi, fait preuve de souplesse tactique sous les ordres de Didier Deschamps, qui l’a aligné à gauche de l’arrière-garde bleue à quelques reprises. Auteur de 14 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (10 titularisations, 1 passe décisive), le natif de Cabinda s’est rapidement rendu indispensable dans l’équipe de Carlo Ancelotti.

Brillant lors de son entrée en jeu en seconde période lors du Clasico et de la victoire à Barcelone (2-1), l’international tricolore aux 12 sélections (1 réalisation) a confirmé sa belle ascension au sein de la Casa Blanca, où il était arrivé en provenance du Stade Rennais, son club formateur, contre une indemnité de transfert de 31 millions d’euros à la fin du mois d’août 2021, avant d’être rejoint par son coéquipier en Bleu, Aurélien Tchouaméni. Pour le récompenser, le RMFC lui a offert une prolongation de son contrat de deux supplémentaires, soit jusqu’en 2029.

Le couteau suisse d’Ancelotti blindé

Le club de la capitale a d’ailleurs annoncé la bonne nouvelle par l’intermédiaire d’un communiqué sur son site officiel : « le Real Madrid CF et Camavinga ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2029. Camavinga est arrivé au Real Madrid en 2021, à seulement 18 ans, et au cours de ses deux premières saisons, il a remporté 6 titres. : 1 Ligue des Champions, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Ligue, 1 Copa del Rey et 1 Supercoupe d’Espagne. À seulement 20 ans, il a déjà disputé 114 matchs en défendant le maillot du Real Madrid. Il a été nommé pour le Golden Boy en 2021 et 2022, et pour le Trophée Kopa en 2022 et 2023.»

Après Vinicius Jr, également prolongé fin octobre et Rodrygo, ce nouveau contrat signé par le joueur formé chez les Rouge et Noir confirme la volonté du Real Madrid de sécuriser ses jeunes cadres et protéger sa nouvelle génération. Et pour être sûr que son numéro 12 ne lui file pas entre les doigts, la direction madrilène a fixé la clause libératoire assortie à son bail au milliard d’euros. Une pratique de plus en plus fréquente au Real, ou même au FC Barcelone, afin de décourager les prétendants et ainsi assurer le futur de leurs pépites au sein du club.