EdF : Didier Deschamps revient sur les accusations de Karim Benzema

C’est la nouvelle qui a secoué le football français, et même mondial cette semaine. Didier Deschamps a décidé de convoquer à nouveau Karim Benzema. Près de 6 ans après sa dernière sélection, l’attaquant du Real Madrid va retrouver l’Équipe de France. Longtemps, le sélectionneur n’avait pas souhaité l’appeler, malgré les bonnes performances du Français. En cause notamment, cette interview pour Marca en 2016 où Benzema avait reproché à Deschamps d’avoir « cédé à une partie raciste de la France ».

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Didier Deschamps est revenu sur cette période et ces accusations qui l'avaient beaucoup touché lui et sa famille. « Vous voulez me faire parler de choses désagréables... Il y a un mot : "raciste". Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même. Je ne vois pas les choses de la même façon, je me suis déconnecté de tout. Ça a été très violent. (…) Les choses ont changé. Moi, et certainement aussi du côté de Karim, bien évidemment. »