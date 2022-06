Romain Saïss quitte Wolverhampton pour le Besiktas

La nouvelle était dans les tuyaux, elle est désormais officielle. Romain Saïss (32 ans) quitte Wolverhampton et la Premier League après six années passées en Angleterre. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le défenseur central international marocain (63 capes, 1 but) file en Turquie, où il évoluera désormais sous les couleurs du Besiktas.

Romain Saïss, qui a paraphé un bail de trois ans plus une année en option avec le club stambouliote, a été vendu 1,8 million d'euros par les Wolves. Passé par Clermont, Le Havre et Angers, son dernier club en France, le natif de Bourg-de-Péage (Drôme) aura au total disputé 110 matchs de Premier League, se forgeant une belle réputation outre-Manche.