La Fiorentina modernise son logo

Créée en 1926, la Fiorentina a fait son retour en Serie A lors de la saison 2004-2005. Forte de deux Scudetti, et de six coupes d'Italie, la Viola est également l'un des 13 clubs à avoir participé à des finales de coupe d'Europe (C1, C2, C3). Présent sur leur maillot depuis 2003, le logo actuel va évoluer en se modernisant, comme annoncé par le club sur son compte Twitter. Ce sera le 11e logo depuis la création du club. Sur le réseau social, le club a posté une série de vidéos et un manifeste pour illustrer ce passage à une nouvelle étape de la vie du club.

«A toujours été de la lave, comme notre football. Nous sommes têtus. Rebelle. Fiers maîtres de notre destin. Immergés dans les merveilles de notre Florence. Nous apportons la beauté dans laquelle nous sommes nés dans le jeu de notre vie. Toujours prêts à relever des défis. Toujours fidèles à nos origines. Nous sommes l'excitation de chaque match, l'émotion du combat. Le souffle suspendu avant le but. Nous aimons le football, le vrai football, depuis la nuit des temps. Sa beauté. Sa renaissance. Nous sommes les Violets. La couleur qui colore nos défis. La couleur qui met en valeur notre force. Uniques comme nous seuls savons l'être. Jouer pour être différent», pouvait-on lire sur leur manifeste.