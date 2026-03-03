Oumar Solet est la priorité de l’Inter Milan pour cet été

Depuis 2025, Oumar Solet est devenu une référence de Serie A. Arrivé en provenance de Salzbourg, le défenseur formé à Laval et passé à l’OL est indéboulonnable dans l’arrière-garde de l’Udinese. Une réalité qui attise forcément les convoitises. Déjà pisté cet hiver, le joueur de 26 ans risque encore d’être ciblé cet été.

Sous contrat jusqu’en 2027, Solet est la priorité absolue de l’Inter Milan selon nos informations. Parmi toutes les pistes évaluées par le board nerazzurri, c’est le nom du natif de Melun qui revient au sommet de la short-list. D’après nos sources, un rendez-vous est même prévu à Milan en avril pour discuter d’une éventuelle future collaboration.