Man City : Omar Marmoush explique son choix

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Omar Marmoush est un joueur de Manchester City. Un club où il a signé jusqu’en 2029. Heureux après l’officialisation de son transfert, l’ex de l’Eintracht Francfort, acheté 80 M€, a livré ses premières impressions. « C’est un jour que je n’oublierai jamais. Signer pour Manchester City, l’une des meilleures équipes du monde, est un sentiment incroyable. Je suis ravi, ma famille est très fière et nous sommes tous très heureux d’être ici à Manchester. Avec Pep, son staff technique et les installations de classe mondiale, les joueurs ont tout ce dont ils ont besoin pour progresser. C’était vraiment intéressant pour moi quand j’ai eu la chance de venir ici. Et je ne peux pas nier que je veux aussi gagner des trophées. City est le club le plus titré d’Angleterre depuis de très nombreuses années, donc je sais que je rejoins un environnement et une culture de gagnants. Je veux apprendre du staff et de mes coéquipiers, et je veux devenir un membre précieux de cette équipe.»

Puis, le nouveau numéro 7 de City a ajouté : « j’ai vraiment hâte de commencer, de rencontrer les autres joueurs et de montrer aux fans de Manchester City ce dont je suis capable.» Le directeur du football Txiki Begiristain a commenté son arrivée. « Omar est un attaquant accompli et passionnant, et je suis ravi qu’il nous rejoigne. Il a fait une saison exceptionnelle et chaque fois que nous l’avons regardé, il a influencé les matches. Il a toutes les qualités requises pour être un attaquant de haut niveau. Il a une vitesse et une perception du jeu exceptionnelles et il est exceptionnel devant le but. Il peut également jouer à plusieurs postes, ce qui est un atout très précieux. Je suis également convaincu que travailler avec Pep et le staff technique de City lui permettra de développer encore davantage son superbe talent offensif.» Les Skyblues, qui vivent une saison difficile, comptent sur lui pour redresser la barre.