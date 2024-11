Ligue Europa : l’OL accroché sur le fil à Hoffenheim, Manchester United gagne enfin, l’Ajax et la Lazio enchaînent !

Après le nul arraché par l’OGC Nice contre le FC Twente (2-2), la quatrième journée de la phase de Ligue de l’Europa League se poursuivait, ce jeudi soir, avec huit affiches programmées à 21 heures. A la PreZero Arena de Sinsheim, l’Olympique Lyonnais défiait Hoffenheim à trois jours du derby contre l’ASSE. Pour ce choc européen, Pierre Sage opérait un large turnover en titularisant Descamps, Omari ou encore Benrahma. Lacazette, Tolisso, Cherki et Fofana débutaient, quant à eux, sur le banc des remplaçants. Opposés au seizième de Bundesliga, battu par Porto lors de la dernière journée (2-0), les Lyonnais prenaient rapidement le contrôle des opérations et se créaient une première situation. Sur un centre parfait de Benrahma, Mikautadze plaçait sa tête au point de penalty mais Baumann s’interposait (9e).

L’OL accroché au terme d’un match spectaculaire

Bien en place collectivement, l’OL se faisait toutefois peur sur une bévue de son habituel gardien remplaçant. Profitant d’une sortie totalement manquée de Descamps, Kramaric récupérait le cuir et armait une frappe finalement contrée par Caleta-Car (11e). Une frayeur sans conséquence, symbolisant malgré tout les difficultés rhodaniennes face au 3-4-3 huilé de la formation allemande. Bousculés, les Gones se mettaient d’ailleurs régulièrement en danger, à l’image de ce nouveau contre finalement conclu par une frappe de Moerstedt (29e) ou de cette nouvelle envolée de Descamps sur une frappe de Kramaric (43e). Auteurs d’une première période très poussive, les coéquipiers de Tessmann parvenaient, malgré tout, à tenir le point du match nul à la pause. Un scénario ne manquant cependant pas d’agacer Pierre Sage, frustré par la prestation de ses joueurs.

Au retour des vestiaires, les affaires lyonnaises ne s’arrangeaient pas. Loin s’en faut. Sur un débordement côté gauche, Bischof centrait en direction de Gendrey, qui passait devant Abner pour ouvrir le score du pied droit (1-0, 47e). Surpris, l’OL multipliait les imprécisions techniques et frôlait la correctionnelle sur une nouvelle tentative croisée de Moerstedt (53e). Malgré une timide réaction initiée par Orban sur un service en profondeur de Mikautadze (57e), les Lyonnais continuaient de subir face à des locaux revanchards. De quoi pousser le coach rhodanien à modifier ses plans. L’heure de jeu passée de quelques secondes, Cherki, Lacazette, Fofana et Maitland-Niles faisaient alors leur apparition. Un quadruple changement modifiant considérablement le visage des visiteurs. Avec le renfort de ses entrants, l’OL retrouvait des couleurs et ne tardait pas à faire la différence.

Les Red Devils brillent enfin, la Lazio enchaîne, l’Ajax se balade

Sur une jolie remise de Lacazette, Cherki prenait sa chance mais la défense du TSG repoussait. Opportuniste, Abner récupérait le cuir et trompait Baumann d’une frappe puissante (1-1, 66e). Malgré cette égalisation, les pensionnaires du Groupama Stadium ne parvenaient pas à poursuivre leur entreprise et se retrouvaient, une nouvelle fois, sous pression. Après une première superbe claquette face à Stach (75e), Descamps sauvait les siens sur une reprise d’Hlozek (76e). Dans le dernier quart d’heure, l’OL ne trouvait toujours pas la faille et pouvait encore remercier son gardien, auteur de deux nouveaux arrêts déterminants (87e). Une double intervention décisive puisque dans la foulée, Lacazette, à la réception d’un corner, donnait l’avantage aux siens sur une demi-volée en pivot (1-2, 90+3e). En passe de signer un succès renversant, l’OL était finalement puni sur le gong… Sur un centre renvoyé de la tête par Maitland-Niles, Tohumcu enchaînait d’une reprise du droit et égalisait (2-2, 90+e). Longtemps décevant avant de réagir par l’intermédiaire de ses entrants, le club lyonnais devait finalement se contenter d’un match nul ô combien frustrant (2-2).

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester United, entraîné par Ruud van Nistelrooy en attendant l’arrivée officielle de Rubem Amorim, s’est offert un premier succès dans la compétition face au PAOK Salonique (2-0) grâce à un doublé d’Amad Diallo. De son côté, la Lazio Rome a arraché un nouveau précieux succès face au FC Porto (2-1). Opposé au Maccabi Tel Aviv, l’Ajax Amsterdam a de son côté déroulé (5-0) alors que Fenerbahçe, qui a manqué un penalty durant ce match, s’est écroulé sur la pelouse de l’AZ Alkmaar (3-1). Rapidement réduit à dix, le Dynamo Kiev a, quant à lui, logiquement craqué contre Ferencvaros (0-4). Enfin, les Belges d’Anderlecht ont concédé le nul face à la formation lettone de Rigas (1-1), le Viktoria Plzen est, de son côté, venu à bout de la Real Sociedad (2-1). Au classement, la Lazio reste leader devant l’Ajax et Galatasaray. L’OL est 9e.

Tous les résultats de 21 heures

Hoffenheim 2-2 OL : Gendrey (47e) et Tohumcu (90+5e) / Abner (66e) et Lacazette (90+3e)

Manchester United 2-0 PAOK Salonique : Diallo (51e, 77e)

Lazio Rome 2-1 FC Porto : Romagnoli (45+5e) et Pedro (90+2e) / Eustaquio (66e)

Ajax Amsterdam 5-0 Maccabi Tel Aviv : Traoré (14e), Taylor (27e), Godts (39e), Brobbey (61e), Fitz-Jim (69e)

AZ Alkmaar 3-1 Fenerbahçe : Daal (59e), Smit (75e) et Kasius (88e) / En Nesyri (70e)

Dynamo Kiev 0-4 Ferencvaros : Varga (54e, 67e), Zachariassen (56e) et Saldanha (76e)

Rigas FS 1-1 Anderlecht : N’Diaye (90+6e, csc) / Stroeykens (85e)

Viktoria Plzen 2-1 Real Sociedad : Adu (13e) et Sulc (90e) / Oskarsson (35e)