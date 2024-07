L’AC Milan avance sur Alvaro Morata

Plus l’été avance, et plus l’avenir d’Alvaro Morata (31 ans) semble s’écrire loin de l’Atlético de Madrid. Sous contrat jusqu’en 2026, l’attaquant est courtisé, d’autant qu’il possède une clause libératoire de seulement 13 M€. Le club saoudien d’Al-Qadsiah a tenté d’en profiter avant d’essuyer un refus de la part de l’Espagnol.

En refusant, le capitaine de la Roja a fait une croix sur 40 M€. Il privilégie le contexte familial. D’après Sky Sport Italia, l’AC Milan compte bien profiter de cette situation floue. Pour remplacer Olivier Giroud, parti à Los Angeles FC, les Rossoneri ont coché son nom. Morata va donc devoir faire un nouveau choix, une fois l’offre concrète entre ses mains.