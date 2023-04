Ligue 1 : Reims bat Nantes et profite du faux-pas de Nice, tenu en échec à Angers, Brest sort de la zone rouge contre Toulouse

La suite après cette publicité

Le traditionnel multiplex de Ligue 1 reprenait ses droits ce dimanche après-midi dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Après la victoire du LOSC acquise à domicile face au FC Lorient, quatre rencontres étaient au programme à 15 heures, concernant seulement deux équipes de première partie de tableau : Reims et Nice. L’OGC se déplaçait à Raymond-Kopa face à Angers, lanterne rouge du championnat, mais ne prenait qu’un point malgré l’ouverture du score de Terem Moffi dès la quatrième minute de jeu. Ibrahima Niane remettait les deux équipes à égalité et offrait un point aux Scoïstes, anecdotique au vu de leur situation au classement (20e, 11 points, à 10 unités de Troyes).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 66 28 21 3 4 68 28 40 2 Lens 60 29 17 9 3 48 21 27 3 Marseille 60 29 18 6 5 54 29 25 4 Monaco 57 29 17 6 6 61 40 21 5 Lille 52 29 15 7 7 54 37 17 6 Rennes 50 29 15 5 9 47 30 17 7 Reims 46 29 11 13 5 39 28 11 8 Nice 45 29 11 12 6 38 26 12 9 Lorient 44 29 12 8 9 42 40 2 10 Lyon 41 28 11 8 9 43 32 11 Voir le classement complet

Le Stade de Reims ne voyageait pas loin du Maine-et-Loire, puisqu’il affrontait le FC Nantes à la Beaujoire. Si les Canaris d’Antoine Kombouaré avaient pris l’ascendant en début de rencontre, les poulains de Will Still s’illustraient par leur efficacité avec un doublé en deux minutes d’Alexis Flips, son premier en carrière professionnelle. Deux buts qui offraient plus de confiance à la formation champenoise, qui continuait de mettre la pression sur les locaux avant de les faire craquer pour la troisième fois par l’intermédiaire de Marshall Munetsi dans le second acte. Trois unités importantes pour le SdR, qui chipe la septième place au Gym et revient à 6 points du premier européen, Lille.

Brest et Clermont se relancent

Du côté de Francis-Le Blé, le Stade Brestois recevait le Toulouse FC dans un duel entre pensionnaire de la zone rouge et promu de plus en proche du maintien (35 pts, à 9 points de l’AJA). Ce sont les Violets qui débutaient parfaitement la rencontre grâce à son serial buteur Thijs Dallinga (11e réalisation en championnat), sur un huitième service de Branco van den Boomen cette saison en Ligue 1. Mais les Bretons se réveillaient après l’heure de jeu, sur coup franc, avec la tête placée de Steve Mounié. L’international béninois était ensuite imité par Jérémy Le Douaron et Mahdi Camara, tous deux auteurs de coups de casques sur des services parfaits du pied droit de Franck Honorat.

Une victoire qui permet au SB29 de sortir de la zone de relégation, Toulouse est dépassé par Clermont et reste à deux points de Montpellier. Car oui, le Clermont Foot 63, hôte de l’AC Ajaccio à Gabriel-Montpied, prenait le plein de points, important pour sécuriser son maintien dans l’élite. Les Auvergnats étaient pourtant surpris par l’ouverture du score de Mounaim El Idrissy en première période, mais l’ancien Rémois Grejohn Kyei s’offrait un doublé sur penalty, trompant ainsi Benjamin Leroy à deux reprises à 11 mètres de la ligne de but. Le rouge écopé par Youssouf n’arrangeait pas le sort des Corses, avec une septième défaite en huit matches, les reléguant à cinq points du premier non-relégable.

Les résultats complets du multiplex

Angers 1-1 Nice : Niane (15e) / Moffi (4e)

Brest 2-1 Toulouse : Mounie (33e), Le Douaron (63e) / Dallinga (10e)

Clermont 1-1 Ajaccio : Kyei (60e) / El Idrissy (25e)

Nantes 0-3 Reims : Flips (38e, 39e), Munetsi (58e)