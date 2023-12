Les joueurs les plus rapides de la Ligue de Champions

Comme chaque année au moment des fêtes, on vous propose des contenus un peu plus légers ! À la veille de Noel, c’est l’heure du classement des joueurs les plus rapides. L’année dernière, c’était le top 10 des flèches de la Coupe du monde 2018 au Qatar, cette année, on vous présente les joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions ! Ce cru 2023 est de grande qualité avec 3 joueurs français, installez-vous confortablement, n’oubliez pas votre ceinture, ça va secouer ! On démarre en douceur avec un habitué de ce genre de top. On ne vous le présente plus, Achraf Hakimi fait partie des latéraux les plus rapides sur la planète foot. Sous Luis Enrique, le joueur du PSG évolue dans un rôle hybride où il s’incorpore au milieu de terrain. En Ligue des Champions, c’est un peu différent. Plus défensif, le Marocain n’oublie pas pour autant de dévorer l’espace dans son couloir quand l’occasion se présente. Hakimi a été flashé à 35,4km/h.

À la 9ème place, c’est en toute logique qu’on retrouve Theo Hernandez, le latéral gauche de l’AC Milan. Réputé pour ses rushs offensifs comme défensif, le Français a croisé le chemin d’Achraf Hakimi lors de la confrontation face au PSG en phase de poules. Par le passé déjà, les deux hommes avaient croisé le fer lors des derbys milanais. Le frère de Lucas a été signalé à 35,4km/h. En 8ème position, on retrouve à la surprise générale Sandro Tonali de Newcastle. Le maestro italien a été rattrapé par la patrouille à pas moins de 35,5km/h face au PSG. Il est même élu joueur ce soir-là joueur le plus rapide de la 2ème journée. A priori, l’Italien ne devrait pas améliorer ce record avant un petit bout de temps. On rappelle que le joueur est suspendu pour 10 mois à la suite d’une sombre affaire de paris.

Le groupe du PSG en Ligue des Champions très bien représenté !

Le 2ème de ce classement n’est autre que Kylian Mbappé ! A l’instar de Cristiano Ronaldo, le Français semble avoir un peu délaissé sa vitesse pour d’autres aspects de son jeu. Ça reste tout de même l’un de ses points forts puisqu’il a été rattrapé par la patrouille à 36,1km/h. C’est moins rapide que son sprint face à l’Argentine où il atteint la vitesse folle de 37,6 km/h. Ce qui lui a certainement coûté la première place… au profit de Karim Adeyemi qui est le grand gagnant de cette année 2023 ! Son accélération fulgurante face à Chelsea restera dans les annales. Enzo Fernandez s’en souvient encore.

Sur un sprint de 40 mètres avec une vitesse de pointe à 36,3km/h, l’ailier supersonique de Dortmund a brisé tous les records cette saison. Son secret ? La génétique et l’alimentation. « Je mange beaucoup de nourriture africaine, j’ai une bonne génétique de mon père. Le foufou, du Nigeria. C’est très bon. Il s’agit d’un plat typique d’Afrique de l’Ouest, sorte de purée/pate réalisée à partir de bananes, manioc ou de maïs », a-t-il confié après son but historique.

