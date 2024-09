Le FC Versailles rend gratuit l’accès de ses matchs à domicile pour les moins de 26 ans

À l’instar du Paris FC qui a annoncé l’accès gratuit au stade Charléty pour ses matchs à domicile de Ligue 2, le FC Versailles a décidé d’offrir l’accès gratuit à la tribune Parc des Princes pour les moins de 26 ans pour l’intégralité des rencontres de son équipe première au stade Jean Bouin (Paris). Le club des Yvelines a communiqué la nouvelle, ce dimanche.

La suite après cette publicité

« Sous la direction d’Alexandre Mulliez, Fabien Lazare, et récemment Pierre Gasly, FC Versailles s’engage à promouvoir les valeurs éducatives, sociales, physiques et culturelles du football. Le club continue de se concentrer sur l’apprentissage et le développement des jeunes talents. Avec plus de 1200 jeunes formés chaque année dans notre association, nous croyons fermement que le football est plus qu’un sport ; c’est un outil fédérateur puissant pour l’épanouissement personnel, le vivre ensemble et la cohésion collective. La gratuité en tribune “Parc des Princes” pour les jeunes de moins de 26 ans s’inscrit dans une démarche concrète avec la volonté d’encourager la jeunesse à se rapprocher du sport et de ses bienfaits », a annoncé le FC Versailles sur son site officiel.