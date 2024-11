Serie A : l’Inter étrille le Hellas Vérone et prend provisoirement la tête

Dans le cadre de la 13e journée de Serie A, l’Inter Milan se déplaçait au Marc’Antonio Bentegodi de Vérone pour y défier le Hellas. Au pied du podium avant la rencontre, les hommes de Simone Inzaghi avaient l’opportunité de prendre provisoirement la première place du championnat en cas de victoire. Un match qui débutait parfaitement pour les visiteurs puisque l’ancien Marseillais Joaquin Correa, superbement trouvé par Marcus Thuram, ouvrait le score d’un petit piqué du gauche (0-1, 17e). Un duo gagnant qui s’illustrait encore quelques secondes plus tard.

Servi au milieu de terrain, Correa délivre cette fois-ci le caviar pour l’international français, qui éliminait Montipo avant de conclure du droit (0-2, 22e). Bien lancés, les Nerazzurri récitaient finalement leur football. Thuram y allait de son doublé (0-3, 25e) alors que De Vrij et Bisseck aggravaient un peu plus le score. En démonstration sur la pelouse de l’Hellas Vérone, l’Inter validait finalement sa large victoire (5-0) au retour des vestiaires en contrôlant parfaitement les débats (82% de possession de balle). Au classement, l’Inter est provisoirement leader en attendant les rencontres du Napoli, de l’Atalanta Bergame et de la Fiorentina.